КНР вводит специальный портовый сбор с судов под флагом США — Минтранс
12:32 10.10.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Китайские власти вводят специальный портовый сбор в отношении судов под американским флагом. Об этом сообщило Министерство транспорта КНР.
Как уточняется в заявлении ведомства, это ответ на аналогичные действия Вашингтона в отношении судов, принадлежащих или произведенных компаниями Китая, а также находящихся у них в эксплуатации или ходящих под флагом КНР. «Эти действия [США] серьезно нарушают принципы международной торговли и положения китайско-американского соглашения о морских перевозках, наносят серьезный ущерб морской торговле двух стран», — подчеркивается в уведомлении Минтранса.
