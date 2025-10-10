КНР вводит специальный портовый сбор с судов под флагом США — Минтранс

12:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Китайские власти вводят специальный портовый сбор в отношении судов под американским флагом. Об этом сообщило Министерство транспорта КНР.

Как уточняется в заявлении ведомства, это ответ на аналогичные действия Вашингтона в отношении судов, принадлежащих или произведенных компаниями Китая, а также находящихся у них в эксплуатации или ходящих под флагом КНР. «Эти действия [США] серьезно нарушают принципы международной торговли и положения китайско-американского соглашения о морских перевозках, наносят серьезный ущерб морской торговле двух стран», — подчеркивается в уведомлении Минтранса.