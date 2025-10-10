СССР восстановить невозможно, но экономическое пространство СНГ надо сохранить — Лукашенко

13:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Белоруссии Александр Лукашенко на саммите СНГ заявил, что СССР восстановить невозможно, но экономическое пространство следует сохранить.

«Я никого не агитирую, чтобы мы восстановили Советский Союз, — это невозможно сегодня, но экономическое пространство надо сохранить», — приводит его слова близкий к пресс-службе белорусского лидера телеграм-канал «Пул первого».