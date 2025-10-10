13:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Минфин РФ не планирует менять шкалу НДФЛ и считает это избыточным. Об этом заявила первый заместитель министра финансов РФ Ирина Окладникова на заседании комитета Госдумы по экономической политике.

«В части НДФЛ. Здесь у нас дополнительного изменения не предусматривается. Считаем, что оно просто избыточно», — сказала она.