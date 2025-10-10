0
НОВОСТИ

РФ в украинском урегулировании придерживается итогов саммита на Аляске — Путин

13:20 10.10.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россия положительно оценивает итоги саммита на Аляске и в соответствии с ними выстраивает работу по украинскому урегулированию. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на саммите СНГ.

Он отметил, что уже информировал некоторых коллег по СНГ об итогах встречи с президентом США Дональдом Трампом в Анкоридже по теме украинского урегулирования.

«У нас будет возможность еще совсем узким кругом собраться и, я бы хотел именно в таком узком кругу вас проинформировать о результатах. Которые мы в целом оцениваем положительно и, безусловно, нашу последующую работу по урегулированию конфликта на Украине строим на тех принципиальных положениях, которые мы обсуждали на Аляске», — подчеркнул Путин.

