Только 6% украинцев планируют вернуться из Финляндии после окончания конфликта — МВД

14:00 10.10.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Министерство внутренних дел Финляндии провело опрос, согласно которому почти две трети украинских беженцев изъявили желание остаться в республике. Вернуться на Украину после окончания конфликта собираются лишь 6% переселенцев, сообщила пресс-служба ведомства.

«Результаты [опроса] четко показывают, что большая часть опрошенных украинцев (66%) не планирует возвращаться на Украину», — говорится в отчете министерства. Как отметили в МВД, большинство респондентов (63%) родом с востока Украины. «Лишь 6% планируют вернуться на Украину после войны, причем многие считают свой родной регион небезопасным», — подчеркнули в ведомстве.

В докладе ведомства также отмечен рост желающих среди украинцев остаться в Финляндии. Летом 2022 года их доля составила 27%, а в 2023 году она выросла до 51%. Помимо этого, около половины респондентов (48%) планируют подать заявление на получение постоянного места жительства. В это же время число тех, кто еще не определился со страной проживания, продолжает сокращаться. В 2022 году доля сомневающихся составила 39%, а три года спустя она уменьшилась до 26%.

