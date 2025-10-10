0
НОВОСТИ

Нобелевскую премию мира получит Мария Корина Мачадо из Венесуэлы

12:20 10.10.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Нобелевскую премию мира за 2025 год получит Мария Корина Мачадо из Венесуэлы. Об этом сообщил норвежский Нобелевский комитет.

Лауреата отметили премией «за ее неустанную работу по продвижению демократических прав народа Венесуэлы и за ее борьбу за достижение справедливого и мирного перехода от диктатуры к демократии», говорится в мотивировочной части решения комитета.

