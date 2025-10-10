Украинская разведка внедрилась в венгерскую оппозицию — Орбан
14:32 10.10.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан обвинил украинские спецслужбы во вмешательстве во внутренние дела его страны и поддержке политической оппозиции. Он также предупредил венгерских граждан, что украинская разведка может следить за ними через мобильные устройства.
«Украинская разведка не просто следит за Венгрией, она проникла в проукраинскую партию „Тиса“. Она проникла в общественную жизнь и политику, оказывая своим союзникам технологическую поддержку, чтобы помочь им прийти к власти. Когда-то мы говорили: „Русские уже в кладовке“. Теперь мы должны сказать: „Украинцы уже в вашем смартфоне“. Мы не допустим этого!» — написал глава правительства на своей странице в соцсети Х.
