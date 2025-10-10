Собянин: Открытие восточного флигеля усадьбы Воронцово запланировано на 2026 год

13:55

В Москве завершился процесс реставрации восточного флигеля усадьбы Воронцово, которая считается жемчужиной усадебной архитектуры России. По словам мэра Сергея Собянина, это стало значимым событием для сохранения культурного наследия столицы РФ.

«Усадьба Воронцово — уникальный памятник садово-паркового искусства и архитектуры, любимое место отдыха москвичей и гостей столицы», — отметил градоначальник.

Реставраторы провели ремонт фасадов, кровли и стропильной системы восточного флигеля. Было воссоздан завершение купола со шпилем.

Много внимания уделено восстановлению интерьеров. Во флигеле установлены филенчатые двери и уложен наборный паркет с розеткой в виде розы ветров в центральной части. По историческим аналогам специалисты изготовили люстры и бра. В результате восточный флигель опять предстанет перед посетителями в роскошном виде. Открыть объект, по словам градоначальника, планируется в 2026 году.