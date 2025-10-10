Британия и Украина планируют начать совместное производство БПЛА-перехватчиков — агентство
15:12 10.10.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Великобритания и Украина ведут переговоры о реализации в ближайшие месяцы совместного проекта Octopus, подразумевающего производство дронов-перехватчиков и дальнейшую их поставку Киеву. Об этом заявил замглавы Минобороны Великобритании Люк Поллард в интервью агентству Bloomberg.
«Совсем скоро мы будем производить около 2 000 беспилотников в месяц для отправки на Украину, чтобы их можно было использовать для перехвата российских БПЛА», — сказал он.
По его словам, Британия планирует работать с Украиной над другими совместными проектами, включая производство авиабомб.
