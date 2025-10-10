Британия и Украина планируют начать совместное производство БПЛА-перехватчиков — агентство

15:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Великобритания и Украина ведут переговоры о реализации в ближайшие месяцы совместного проекта Octopus, подразумевающего производство дронов-перехватчиков и дальнейшую их поставку Киеву. Об этом заявил замглавы Минобороны Великобритании Люк Поллард в интервью агентству Bloomberg.

«Совсем скоро мы будем производить около 2 000 беспилотников в месяц для отправки на Украину, чтобы их можно было использовать для перехвата российских БПЛА», — сказал он.

По его словам, Британия планирует работать с Украиной над другими совместными проектами, включая производство авиабомб.