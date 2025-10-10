0
0
172
НОВОСТИ

Британия и Украина планируют начать совместное производство БПЛА-перехватчиков — агентство

15:12 10.10.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Великобритания и Украина ведут переговоры о реализации в ближайшие месяцы совместного проекта Octopus, подразумевающего производство дронов-перехватчиков и дальнейшую их поставку Киеву. Об этом заявил замглавы Минобороны Великобритании Люк Поллард в интервью агентству Bloomberg.

«Совсем скоро мы будем производить около 2 000 беспилотников в месяц для отправки на Украину, чтобы их можно было использовать для перехвата российских БПЛА», — сказал он.

По его словам, Британия планирует работать с Украиной над другими совместными проектами, включая производство авиабомб.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

16:32 10.10.2025
Путин надеется, что плохая страница в отношениях с Азербайджаном перевернута
0
8
16:12 10.10.2025
Путин анонсировал появление у РФ нового оружия, испытания идут успешно
0
82
16:00 10.10.2025
Ответом РФ на ракеты Tomahawk будет усиление системы ПВО — Путин
0
86
15:32 10.10.2025
Нобелевский комитет доказал, что политика для него важнее мира — Белый дом
0
148
15:00 10.10.2025
Нетаньяху заверил, что ХАМАС будет разоружен, а Газа — демилитаризована
0
181
14:32 10.10.2025
Украинская разведка внедрилась в венгерскую оппозицию — Орбан
0
257
14:12 10.10.2025
Венгрия не поддастся давлению и не согласится на прием Украины в ЕС — Орбан
0
308
14:00 10.10.2025
Только 6% украинцев планируют вернуться из Финляндии после окончания конфликта — МВД
0
299
13:55 10.10.2025
Собянин: Открытие восточного флигеля усадьбы Воронцово запланировано на 2026 год
0
287
13:20 10.10.2025
РФ в украинском урегулировании придерживается итогов саммита на Аляске — Путин
0
325

Возврат к списку