Нобелевский комитет доказал, что политика для него важнее мира — Белый дом

15:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Нобелевский комитет наглядно продемонстрировал, что политика для него оказалась важнее мира. Об этом говорится в сообщении директора по коммуникациям Белого дома, пресс-секретаря и помощника американского президента Стивена Чуна, которое было опубликовано после присуждения премии оппозиционному экс-депутату венесуэльского парламента Марии Корине Мачадо.

«Президент [США Дональд] Трамп продолжит заключать мирные соглашения по всему миру, прекращать войны и спасать жизни <…>. Нобелевский комитет доказал, что политика для них важнее мира», — написал Чун.