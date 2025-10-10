0
НОВОСТИ

Ответом РФ на ракеты Tomahawk будет усиление системы ПВО — Путин

16:00 10.10.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Ответом России на возможную передачу Киеву ракет ракет Tomahawk станет усиление системы противовоздушной обороны. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин журналистам по итогам своего визита в Таджикистан.

«Наш ответ — это усиление системы ПВО Российской Федерации», — подчеркнул глава государства, отвечая на вопрос журналиста о том, каким может быть ответ России на возможную поставку ракет Киеву.

