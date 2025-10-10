0
0
71
НОВОСТИ

Путин анонсировал появление у РФ нового оружия, испытания идут успешно

16:12 10.10.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россия ведет разработки нового оружия, его испытания проходят успешно, заявил президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции по итогам своего визита в Таджикистан.

«Новизна наших средств ядерного сдерживания выше, чем у любого другого ядерного государства. И мы развиваем все это очень активно. То, что я говорил в прежние времена, в прежние годы, это все развивается, мы доводим до ума. И думаю, у нас будет возможность сообщить в ближайшее время о новостях, о новом оружии, которое мы когда-то анонсировали. Оно появляется, проходит у нас испытания. Они идут успешно», — сказал российский лидер.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

16:32 10.10.2025
Путин надеется, что плохая страница в отношениях с Азербайджаном перевернута
0
33
16:00 10.10.2025
Ответом РФ на ракеты Tomahawk будет усиление системы ПВО — Путин
0
100
15:32 10.10.2025
Нобелевский комитет доказал, что политика для него важнее мира — Белый дом
0
156
15:12 10.10.2025
Британия и Украина планируют начать совместное производство БПЛА-перехватчиков — агентство
0
179
15:00 10.10.2025
Нетаньяху заверил, что ХАМАС будет разоружен, а Газа — демилитаризована
0
190
14:32 10.10.2025
Украинская разведка внедрилась в венгерскую оппозицию — Орбан
0
262
14:12 10.10.2025
Венгрия не поддастся давлению и не согласится на прием Украины в ЕС — Орбан
0
311
14:00 10.10.2025
Только 6% украинцев планируют вернуться из Финляндии после окончания конфликта — МВД
0
305
13:55 10.10.2025
Собянин: Открытие восточного флигеля усадьбы Воронцово запланировано на 2026 год
0
293
13:20 10.10.2025
РФ в украинском урегулировании придерживается итогов саммита на Аляске — Путин
0
328

Возврат к списку