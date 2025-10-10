Путин анонсировал появление у РФ нового оружия, испытания идут успешно
16:12 10.10.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Россия ведет разработки нового оружия, его испытания проходят успешно, заявил президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции по итогам своего визита в Таджикистан.
«Новизна наших средств ядерного сдерживания выше, чем у любого другого ядерного государства. И мы развиваем все это очень активно. То, что я говорил в прежние времена, в прежние годы, это все развивается, мы доводим до ума. И думаю, у нас будет возможность сообщить в ближайшее время о новостях, о новом оружии, которое мы когда-то анонсировали. Оно появляется, проходит у нас испытания. Они идут успешно», — сказал российский лидер.
НОВОСТИ
- 16:32 10.10.2025
- Путин надеется, что плохая страница в отношениях с Азербайджаном перевернута
- 16:00 10.10.2025
- Ответом РФ на ракеты Tomahawk будет усиление системы ПВО — Путин
- 15:32 10.10.2025
- Нобелевский комитет доказал, что политика для него важнее мира — Белый дом
- 15:12 10.10.2025
- Британия и Украина планируют начать совместное производство БПЛА-перехватчиков — агентство
- 15:00 10.10.2025
- Нетаньяху заверил, что ХАМАС будет разоружен, а Газа — демилитаризована
- 14:32 10.10.2025
- Украинская разведка внедрилась в венгерскую оппозицию — Орбан
- 14:12 10.10.2025
- Венгрия не поддастся давлению и не согласится на прием Украины в ЕС — Орбан
- 14:00 10.10.2025
- Только 6% украинцев планируют вернуться из Финляндии после окончания конфликта — МВД
- 13:55 10.10.2025
- Собянин: Открытие восточного флигеля усадьбы Воронцово запланировано на 2026 год
- 13:20 10.10.2025
- РФ в украинском урегулировании придерживается итогов саммита на Аляске — Путин
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать