НОВОСТИ

Путин надеется, что плохая страница в отношениях с Азербайджаном перевернута

16:32 10.10.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент России Владимир Путин после переговоров в Душанбе с азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевым выразил надежду, что «плохая страница» в отношениях с Азербайджаном, вызванная напряжением после крушения самолета AZAL, перевернута окончательно.

«Об этом мы вчера с президентом Азербайджана и говорили. Я очень надеюсь, что мы эту страницу перевернули, пойдем дальше. Без всяких осложнений будем развивать наши контакты и реализовывать те большие планы, которые есть у обеих стран. И в логистике, и в промышленной кооперации», — подчеркнул глава российского государства в ходе пресс-конференции по итогам своего визита в Таджикистан. Таким образом он прокомментировал результаты встречи с Алиевым 9 октября.

