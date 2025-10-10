В Эфиопию 40% товаров поступают из стран БРИКС — посол

17:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Около 40% продукции на рынок Эфиопии поступает из стран БРИКС. Об этом заявил посол страны в РФ Генет Тешоме Жирру на полях Международного форума «Северный Кавказ: культурный код в развитии международного сотрудничества».

«Эфиопия стала членом БРИКС только год назад, поэтому мы должны понимать, что сейчас находимся в процессе включения в работу БРИКС. Интеграция проходит очень быстро, потому что страны, присоединившиеся ранее, поддерживают нас. Членство в БРИКС для нас очень важно, именно это членство помогает нам развивать экономическое сотрудничество. Сейчас около 40% продукции в страну поступает из стран БРИКС, это львиная доля того, что у нас сейчас на рынке», — сказал Генет Тешоме Жирру.

Он подчеркнул, что членство в БРИКС помогает развитию страны.