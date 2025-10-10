Польша не собирается сбивать ракеты над Украиной без согласия НАТО — МИД
17:12 10.10.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Польша не будет сбивать ракеты над Украиной без согласия со стороны НАТО. Об этом заявил журналистам глава МИД республики Радослав Сикорский, находящийся с рабочим визитом во Львове.
«В НАТО действует интегрированная система противовоздушной обороны, и такие решения (уничтожение ракет над территорией третьих стран — прим. ТАСС) должны быть решениями всего НАТО, а не только лишь Польши», — отметил Сикорский на пресс-конференции, видеозапись отрывка с которой показало издание «Новости Live».
