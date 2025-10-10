Военные РФ сегодня защищают то, что создал Петр I и его последователи — Путин

17:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российские военнослужащие сегодня защищают те фундаментальные основы и ценности, которые в свое время заложил Петр I, а его последователи в дальнейшем развивали и укрепляли. На это указал президент РФ Владимир Путин.

Отвечая на вопросы журналистов по итогам визита в Таджикистан, глава государства вспомнил, как в свой день рождения, который он отметил несколько дней назад, он посетил вместе с военнослужащими ВС РФ Петропавловский собор, где погребены российские императоры.

«И действительно, мы, прежде всего, возложили цветы на усыпальнице Петра I. Почему? Я думаю, что тоже, мне кажется, понятно — потому что именно Петр I заложил базовые, фундаментальные основы современного российского государства. Как бы оно ни называлось — Российская империя, Советский Союз, — но базовые, фундаментальные основы заложил именно Петр I, — отметил Путин. — А наши военные и командующие, и наши бойцы, офицеры на местах, по сути, защищают то, что создал в свое время Петр I, но потом последователи его укрепляли».