0
0
0
НОВОСТИ

Хегсет ведет в Пентагоне беспрецедентную войну с прессой — NYT

18:00 10.10.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Министр обороны США Пит Хегсет занял беспрецедентно враждебную позицию по отношению к прессе, вплоть до попытки запретить конкретному репортеру доступ в Пентагон. Об этом сообщает газета The New York Times.

По данным издания, вскоре после вступления в должность Хегсет приказал своей команде запретить корреспонденту NBC News Кортни Куб доступ в Пентагон. Это произошло после того, как Куб участвовала в подготовке материала о прошлом Хегсета во время его утверждения в Сенате. Приказ не был выполнен, поскольку юристы Пентагона заявили, что ведомство не может выборочно лишать доступа одно новостное СМИ.

Этот инцидент, как пишет газета, стал предвестником его дальнейшего враждебного подхода к прессе. Под руководством Хегсета Пентагон лишил крупные национальные СМИ рабочих мест, предоставив их консервативным изданиям, ограничил возможность репортеров свободно перемещаться по коридорам ведомства и ввел новые жесткие правила, которые могут привести к отзыву пресс-карт.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

17:32 10.10.2025
Военные РФ сегодня защищают то, что создал Петр I и его последователи — Путин
0
110
17:14 10.10.2025
На курорте «Манжерок» открылась метеостанция
0
135
17:12 10.10.2025
Польша не собирается сбивать ракеты над Украиной без согласия НАТО — МИД
0
137
17:00 10.10.2025
В Эфиопию 40% товаров поступают из стран БРИКС — посол
0
154
16:32 10.10.2025
Путин надеется, что плохая страница в отношениях с Азербайджаном перевернута
0
190
16:12 10.10.2025
Путин анонсировал появление у РФ нового оружия, испытания идут успешно
0
236
16:00 10.10.2025
Ответом РФ на ракеты Tomahawk будет усиление системы ПВО — Путин
0
224
15:32 10.10.2025
Нобелевский комитет доказал, что политика для него важнее мира — Белый дом
0
298
15:12 10.10.2025
Британия и Украина планируют начать совместное производство БПЛА-перехватчиков — агентство
0
287
15:00 10.10.2025
Нетаньяху заверил, что ХАМАС будет разоружен, а Газа — демилитаризована
0
289

Возврат к списку