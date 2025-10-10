Хегсет ведет в Пентагоне беспрецедентную войну с прессой — NYT
18:00 10.10.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Министр обороны США Пит Хегсет занял беспрецедентно враждебную позицию по отношению к прессе, вплоть до попытки запретить конкретному репортеру доступ в Пентагон. Об этом сообщает газета The New York Times.
По данным издания, вскоре после вступления в должность Хегсет приказал своей команде запретить корреспонденту NBC News Кортни Куб доступ в Пентагон. Это произошло после того, как Куб участвовала в подготовке материала о прошлом Хегсета во время его утверждения в Сенате. Приказ не был выполнен, поскольку юристы Пентагона заявили, что ведомство не может выборочно лишать доступа одно новостное СМИ.
Этот инцидент, как пишет газета, стал предвестником его дальнейшего враждебного подхода к прессе. Под руководством Хегсета Пентагон лишил крупные национальные СМИ рабочих мест, предоставив их консервативным изданиям, ограничил возможность репортеров свободно перемещаться по коридорам ведомства и ввел новые жесткие правила, которые могут привести к отзыву пресс-карт.
