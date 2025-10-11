Власти ФРГ решили лишить палестинца германского гражданства за прославление ХАМАС — Bild
20:30 11.10.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Власти ФРГ приняли решение лишить германского гражданства палестинца за то, что он спустя всего день после получения немецкого паспорта опубликовал в соцсетях пост, прославляющий радикальное движение ХАМАС. Об этом сообщила газета Bild.
Палестинца Абдаллу привезли в Германию, когда он был ребенком. Став взрослым, он подал ходатайство о принятии в гражданство ФРГ, на что 25 сентября получил согласие. Ему выдали немецкий паспорт, о чем довольный мужчина сообщил на своей странице в соцсети. Всего лишь день спустя он опубликовал в соцсети фото с изображением двух боевиков ХАМАС и надписью Heros of Palestine («Герои Палестины»).
По информации Bild, Абдалла неоднократно участвовал в пропалестинских демонстрациях, где его задерживала полиция. При этом в соответствии с параграфом 11 Закона о гражданстве власти ФРГ тщательно проверяют заявителя на наличие у него судимостей и приверженность свободному, демократическому порядку и по другим параметрам. В ответ на запрос газеты в берлинском ведомстве по вопросами миграции отметили, что просто не имели сведений об Абдалле, которые позволили бы отклонить его ходатайство.
Bild со ссылкой на источники в правоохранительных органах сообщила, что уже 8 октября Абдалла получил от властей письмо, в котором его проинформировали об отзыве гражданства из-за постов, прославляющих терроризм. У него есть четыре недели на то, чтобы через адвоката заявить о своей позиции.
