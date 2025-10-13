0
0
0
НОВОСТИ

Глава МО Израиля заявил об отходе ХАМАС от договоренностей о возвращении тел заложников

20:40 13.10.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Радикальное палестинское движение ХАМАС отклонилось от четкого выполнения договоренностей о порядке передачи останков погибших в Газе израильских заложников. Об этом заявил министр обороны Израиля Исраэль Кац после того, как радикалы объявили, что в течение дня передадут тела лишь 4 из 28 похищенных.

«Заявление ХАМАС об ожидающемся возвращении четырех тел сегодня — это невыполнение обязательств. Любая отсрочка или сознательный отход [от выполнения обязательств] будет считаться грубым нарушением договоренностей и повлечет соответствующий ответ», — написал он на своей странице в соцсети X.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

20:00 13.10.2025
Почти 1,1 млн сирийских беженцев вернулись на родину с декабря 2024 года — ООН
0
141
19:35 13.10.2025
Вакцина для профилактики ветряной оспы стабильно вводится в гражданский оборот - Росздравнадзор
0
174
19:24 13.10.2025
Экс-президент Франции Саркози начнет отбывать тюремный срок 21 октября — RTL
0
195
18:57 13.10.2025
Лауреат Научной премии Сбера рассказал о нобелевском прорыве в химии
0
271
18:40 13.10.2025
Производительность труда в российском ОПК выросла на 40% за последние три года — Алиханов
0
244
18:00 13.10.2025
Точка невозврата для ВСУ в Купянске пройдена — Безуглая
0
363
17:32 13.10.2025
Еврокомиссия не стала требовать от Израиля репарации за разрушения в Газе
0
371
17:12 13.10.2025
В Европе царит «ледяной мир» — глава внешней разведки ФРГ
0
405
17:00 13.10.2025
Украина не выживет без гигантского потока американского оружия — Рютте
0
390
16:34 13.10.2025
Собянин: Митинский дворец бракосочетания станет частью теплых семейных историй
0
338

Возврат к списку