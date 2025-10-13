Глава МО Израиля заявил об отходе ХАМАС от договоренностей о возвращении тел заложников
20:40 13.10.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Радикальное палестинское движение ХАМАС отклонилось от четкого выполнения договоренностей о порядке передачи останков погибших в Газе израильских заложников. Об этом заявил министр обороны Израиля Исраэль Кац после того, как радикалы объявили, что в течение дня передадут тела лишь 4 из 28 похищенных.
«Заявление ХАМАС об ожидающемся возвращении четырех тел сегодня — это невыполнение обязательств. Любая отсрочка или сознательный отход [от выполнения обязательств] будет считаться грубым нарушением договоренностей и повлечет соответствующий ответ», — написал он на своей странице в соцсети X.
