Глава МО Израиля заявил об отходе ХАМАС от договоренностей о возвращении тел заложников

Радикальное палестинское движение ХАМАС отклонилось от четкого выполнения договоренностей о порядке передачи останков погибших в Газе израильских заложников. Об этом заявил министр обороны Израиля Исраэль Кац после того, как радикалы объявили, что в течение дня передадут тела лишь 4 из 28 похищенных.

«Заявление ХАМАС об ожидающемся возвращении четырех тел сегодня — это невыполнение обязательств. Любая отсрочка или сознательный отход [от выполнения обязательств] будет считаться грубым нарушением договоренностей и повлечет соответствующий ответ», — написал он на своей странице в соцсети X.