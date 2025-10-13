Почти 1,1 млн сирийских беженцев вернулись на родину с декабря 2024 года — ООН

20:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Почти 1,1 млн сирийцев вернулись на родину после смены власти в Сирии в декабре 2024 года, в места прежнего проживания возвратились также более 1,8 млн внутренне перемещенных лиц. Об этом сообщило Управление верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ).

«С 8 декабря 2024 года в общей сложности 1 099 768 человек вернулись в Сирию из других стран», — отметили в управлении. За тот же период «1 880 432 внутренне перемещенных лица возвратились в места своего происхождения или выбранные места».

На прошлой неделе 17 044 сирийца зарегистрировались в качестве вернувшихся на родину, констатировало УВКБ. С 7 по 9 октября ООН «содействовала перевозке 150 беженцев из Иордании», говорится в сообщении. В целом с 20 января 2025 года УВКБ оказало транспортную поддержку в возвращении почти 9,7 тыс. беженцев в Сирию.