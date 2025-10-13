Экс-президент Франции Саркози начнет отбывать тюремный срок 21 октября — RTL

19:24 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Бывший президент Франции Николя Саркози, приговоренный к пяти годам лишения свободы по делу о финансировании его предвыборной кампании со стороны Ливии в 2007 году, начнет отбывать наказание 21 октября. Об этом сообщила радиостанция RTL.

По ее информации, экс-президент будет отбывать наказание в столичной тюрьме Санте. В ней есть блок, предназначенный для содержания заключенных, нуждающихся в особых мерах обеспечения безопасности.