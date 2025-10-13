За кризисом на Мадагаскаре стоят финансовые структуры США — СМИ
21:20 13.10.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Борьба за влияние различных держав и экономических сил, в том числе финансовых структур США, лежит в основе нынешнего политического кризиса на Мадагаскаре. Об этом пишет газета Témoignages, издающаяся на острове Реюньон — в заморском департаменте Франции в юго-западной части Индийского океана.
Мадагаскар обладает богатыми месторождениями редкоземельных металлов. Заинтересованные в них влиятельные круги и финансовые структуры в США, поддерживающие президента Дональда Трампа, усматривают в малагасийской нестабильности возможность произвести перестановку своих агентов на Мадагаскаре в ущерб национальному суверенитету, пишет газета со ссылкой на источники.
Издание обращает внимание, что к массовым антиправительственным выступлениям, которые начались 25 сентября, быстро присоединились военные, а также некоторые видные оппозиционеры, включая бывшего президента Мадагаскара Марка Равалуманану (2002-2009). Этот политик во время своего правления запомнился близкими связями с Вашингтоном, отмечает Témoignages. Его возвращение для многих символизирует возобновление иностранного влияния, которое было отвергнуто участниками массовых волнений 2009 года, в результате чего Равалуманане пришлось уйти в отставку и к власти пришел нынешний глава государства Андри Радзуэлина.
Ныне Радзуэлина заявил о кибератаке с целью разворачивания антиправительственных манифестаций, что он расценил как попытку государственного переворота.
Газета подчеркивает, что напряжение на Мадагаскаре не спадает и движение «Поколение Z», которое режиссирует протесты, по-прежнему требует отставки президента и полного пересмотра всех конституционных институтов. Представитель оппозиции Альбан Ракутуарисуа потребовал от парламента отправить в отставку президента в течение 48 часов, пригрозив, что в противном случае манифестанты «самостоятельно распустят Национальную ассамблею».
