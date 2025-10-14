Разлом тектонической плиты у побережья США грозит крупнейшим землетрясением — NYT

22:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Ученые опасаются, что крупнейшее землетрясение может произойти в США в зоне субдукции Каскадия вдоль американского побережья. Об этом в воскресенье сообщила газета The New York Times (NYT).

В зоне субдукции (линейная зона на границе двух тектонических плит, где одна плита поддвигается под другую — прим. ТАСС) Каскадия тектоническая плита Хуан-де-Фука погружается под Североамериканскую плиту.

«Про Каскадию часто говорят так: „Когда оно (землетрясение — прим. ТАСС) произойдет, это станет крупнейшей катастрофой в истории Северной Америки“, — приводит газета слова профессора Университета штата Орегон Криса Голдфингера.

Ученые предполагают, что землетрясения в Каскадии могут также провоцировать подземные толчки в зоне разлома Сан-Андреас в Калифорнии. О возможной взаимосвязи говорилось в статье журнала Geosphere, опубликованной в сентябре текущего года, на которую ссылается газета.