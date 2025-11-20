0
Силовики пресекли попытку поджога здания администрации города Великие Луки

11:00 20.11.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Сотрудники правоохранительных органов пресекли попытку поджога здания администрации города Великие Луки коктейлем Молотова. В отношении жителя муниципалитета, который обвиняется в совершении этого преступления, возбуждено уголовное дело по статье о покушении на террористический акт, сообщили ТАСС в пресс-службе УФСБ России по Псковской области.

«Следственным отделом УФСБ России по Псковской области возбуждено уголовное дело в отношении жителя г. Великие Луки. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 205 УК РФ (покушение на террористический акт). Установлено, что фигурант, придерживающийся радикальных антироссийских политических взглядов, попытался совершить террористический акт путем поджога здания администрации города Великие Луки. Для реализации замысла использовал самодельно изготовленный коктейль Молотова», — отмечается в сообщении.

