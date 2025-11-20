Силовики пресекли попытку поджога здания администрации города Великие Луки
11:00 20.11.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Сотрудники правоохранительных органов пресекли попытку поджога здания администрации города Великие Луки коктейлем Молотова. В отношении жителя муниципалитета, который обвиняется в совершении этого преступления, возбуждено уголовное дело по статье о покушении на террористический акт, сообщили ТАСС в пресс-службе УФСБ России по Псковской области.
«Следственным отделом УФСБ России по Псковской области возбуждено уголовное дело в отношении жителя г. Великие Луки. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 205 УК РФ (покушение на террористический акт). Установлено, что фигурант, придерживающийся радикальных антироссийских политических взглядов, попытался совершить террористический акт путем поджога здания администрации города Великие Луки. Для реализации замысла использовал самодельно изготовленный коктейль Молотова», — отмечается в сообщении.
НОВОСТИ
- 12:05 20.11.2025
- Спасенная в Крыму кошка Муся полностью восстановилась
- 12:00 20.11.2025
- Главы МИД ЕС обсудят новые санкции против танкеров, перевозящих российскую нефть — Каллас
- 11:40 20.11.2025
- BRICS+ AI Success Hub: запущена международная платформа для примеров внедрения ИИ
- 11:32 20.11.2025
- В Ровнополье уничтожена служившая снайпером майор ВСУ, сообщил Кимаковский
- 11:20 20.11.2025
- Лукашенко помиловал католических священников, совершивших преступления против государства
- 11:05 20.11.2025
- 14 поездов задерживаются на границе Пермского края и Свердловской области
- 10:32 20.11.2025
- Минимум две тысячи человек остаются в подвалах Димитрова — Кимаковский
- 10:20 20.11.2025
- Глава МИД Швеции назвала несправедливым, что Скандинавия несет бремя поддержки Украины
- 10:05 20.11.2025
- ЕК не заключит оборонное соглашение с Британией, переговоры зашли в тупик — Politico
- 10:00 20.11.2025
- На Украине нет бюджета, вместо него есть только крик о помощи — Азаров
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать