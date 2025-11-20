0
НОВОСТИ

14 поездов задерживаются на границе Пермского края и Свердловской области

11:05 20.11.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

14 пассажирских поездов дальнего следования задерживаются на границе Пермского края и Свердловской области после возгорания вагонов-цистерн на перегоне Шамары — Кордон, сообщается в канале Федеральной пассажирской компании (ФПК, «дочка» РЖД) в мессенджере Max.

В частности, задерживаются поезда: № 92 Москва — Северобайкальск; № 70 Москва — Чита; № 146 Санкт-Петербург — Челябинск; № 10 Москва — Владивосток; № 14 Санкт-Петербург — Новокузнецк; № 78 Москва — Абакан; № 72 Санкт-Петербург — Екатеринбург; № 2 Москва — Владивосток; № 9 Владивосток — Москва; № 73 Тюмень — Санкт-Петербург; № 69 Чита — Москва; № 109 Новый Уренгой — Москва; № 85 Серов — Москва; № 1 Владивосток — Москва.

