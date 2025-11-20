В Ровнополье уничтожена служившая снайпером майор ВСУ, сообщил Кимаковский

11:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российские штурмовики при зачистке территории Ровнополья уничтожили женщину-снайпера в звании майора. Как рассказал ТАСС советник главы ДНР Игорь Кимаковский, столкновение произошло в одном из блиндажей.

«В Ровнополье в одном из блиндажей уничтожили украинского боевика. Это была зачистка, туда бросили гранату. Когда наши штурмовики зашли внутрь, оказалось, что погибший боевик — женщина-снайпер. При себе у нее были документы. Ее звание — майор ВСУ», — рассказал советник.