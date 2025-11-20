Главы МИД ЕС обсудят новые санкции против танкеров, перевозящих российскую нефть — Каллас

12:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Главы МИД Евросоюза обсудят санкции против танкеров, перевозящих российскую нефть. Об этом заявила глава дипслужбы ЕС Кая Каллас по прибытии на встречу министров иностранных дел сообщества, которая пройдет в четверг в Брюсселе.

«Мы также обсудим новые санкции против „теневого флота“ России», — сказала она. По информации дипломатических источников, ЕС намерен добиваться от государств и юрисдикций, под флагами которых ходят эти танкеры, разрешений на их перехват и досмотр в открытом море.