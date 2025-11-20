0
0
22
НОВОСТИ

Главы МИД ЕС обсудят новые санкции против танкеров, перевозящих российскую нефть — Каллас

12:00 20.11.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Главы МИД Евросоюза обсудят санкции против танкеров, перевозящих российскую нефть. Об этом заявила глава дипслужбы ЕС Кая Каллас по прибытии на встречу министров иностранных дел сообщества, которая пройдет в четверг в Брюсселе.

«Мы также обсудим новые санкции против „теневого флота“ России», — сказала она. По информации дипломатических источников, ЕС намерен добиваться от государств и юрисдикций, под флагами которых ходят эти танкеры, разрешений на их перехват и досмотр в открытом море.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

12:05 20.11.2025
Спасенная в Крыму кошка Муся полностью восстановилась
0
15
11:40 20.11.2025
BRICS+ AI Success Hub: запущена международная платформа для примеров внедрения ИИ
0
81
11:32 20.11.2025
В Ровнополье уничтожена служившая снайпером майор ВСУ, сообщил Кимаковский
0
107
11:20 20.11.2025
Лукашенко помиловал католических священников, совершивших преступления против государства
0
131
11:05 20.11.2025
14 поездов задерживаются на границе Пермского края и Свердловской области
0
151
11:00 20.11.2025
Силовики пресекли попытку поджога здания администрации города Великие Луки
0
159
10:32 20.11.2025
Минимум две тысячи человек остаются в подвалах Димитрова — Кимаковский
0
237
10:20 20.11.2025
Глава МИД Швеции назвала несправедливым, что Скандинавия несет бремя поддержки Украины
0
240
10:05 20.11.2025
ЕК не заключит оборонное соглашение с Британией, переговоры зашли в тупик — Politico
0
252
10:00 20.11.2025
На Украине нет бюджета, вместо него есть только крик о помощи — Азаров
0
239

Возврат к списку