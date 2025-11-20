Главы МИД ЕС обсудят новые санкции против танкеров, перевозящих российскую нефть — Каллас
12:00 20.11.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Главы МИД Евросоюза обсудят санкции против танкеров, перевозящих российскую нефть. Об этом заявила глава дипслужбы ЕС Кая Каллас по прибытии на встречу министров иностранных дел сообщества, которая пройдет в четверг в Брюсселе.
«Мы также обсудим новые санкции против „теневого флота“ России», — сказала она. По информации дипломатических источников, ЕС намерен добиваться от государств и юрисдикций, под флагами которых ходят эти танкеры, разрешений на их перехват и досмотр в открытом море.
НОВОСТИ
- 12:05 20.11.2025
- Спасенная в Крыму кошка Муся полностью восстановилась
- 11:40 20.11.2025
- BRICS+ AI Success Hub: запущена международная платформа для примеров внедрения ИИ
- 11:32 20.11.2025
- В Ровнополье уничтожена служившая снайпером майор ВСУ, сообщил Кимаковский
- 11:20 20.11.2025
- Лукашенко помиловал католических священников, совершивших преступления против государства
- 11:05 20.11.2025
- 14 поездов задерживаются на границе Пермского края и Свердловской области
- 11:00 20.11.2025
- Силовики пресекли попытку поджога здания администрации города Великие Луки
- 10:32 20.11.2025
- Минимум две тысячи человек остаются в подвалах Димитрова — Кимаковский
- 10:20 20.11.2025
- Глава МИД Швеции назвала несправедливым, что Скандинавия несет бремя поддержки Украины
- 10:05 20.11.2025
- ЕК не заключит оборонное соглашение с Британией, переговоры зашли в тупик — Politico
- 10:00 20.11.2025
- На Украине нет бюджета, вместо него есть только крик о помощи — Азаров
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать