Спасенная в Крыму кошка Муся полностью восстановилась

12:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Кошка Муся, выжившая после того, как посетитель архитектурно-выставочного комплекса «Ласточкино гнездо» сбросил ее с обрыва, полностью восстановилась после инцидента, сообщила ТАСС ветеринарный врач Светлана Власенко.

Муся — обитательница комплекса «Ласточкино гнездо». 23 февраля 24-летний уроженец Санкт-Петербурга сбросил ее со смотровой площадки на скалы. Животное спасли, кошка осталась жить у ветеринарного врача. Мужчину задержали в Джанкое.

«Муся полностью вылечилась, с ней все хорошо. Гуляет, живет в свое удовольствие», — рассказала ветврач.