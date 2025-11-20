0
0
0
НОВОСТИ

Спасенная в Крыму кошка Муся полностью восстановилась

12:05 20.11.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Кошка Муся, выжившая после того, как посетитель архитектурно-выставочного комплекса «Ласточкино гнездо» сбросил ее с обрыва, полностью восстановилась после инцидента, сообщила ТАСС ветеринарный врач Светлана Власенко.

Муся — обитательница комплекса «Ласточкино гнездо». 23 февраля 24-летний уроженец Санкт-Петербурга сбросил ее со смотровой площадки на скалы. Животное спасли, кошка осталась жить у ветеринарного врача. Мужчину задержали в Джанкое.

«Муся полностью вылечилась, с ней все хорошо. Гуляет, живет в свое удовольствие», — рассказала ветврач.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

12:00 20.11.2025
Главы МИД ЕС обсудят новые санкции против танкеров, перевозящих российскую нефть — Каллас
0
34
11:40 20.11.2025
BRICS+ AI Success Hub: запущена международная платформа для примеров внедрения ИИ
0
81
11:32 20.11.2025
В Ровнополье уничтожена служившая снайпером майор ВСУ, сообщил Кимаковский
0
107
11:20 20.11.2025
Лукашенко помиловал католических священников, совершивших преступления против государства
0
131
11:05 20.11.2025
14 поездов задерживаются на границе Пермского края и Свердловской области
0
151
11:00 20.11.2025
Силовики пресекли попытку поджога здания администрации города Великие Луки
0
159
10:32 20.11.2025
Минимум две тысячи человек остаются в подвалах Димитрова — Кимаковский
0
237
10:20 20.11.2025
Глава МИД Швеции назвала несправедливым, что Скандинавия несет бремя поддержки Украины
0
240
10:05 20.11.2025
ЕК не заключит оборонное соглашение с Британией, переговоры зашли в тупик — Politico
0
252
10:00 20.11.2025
На Украине нет бюджета, вместо него есть только крик о помощи — Азаров
0
239

Возврат к списку