В районе горы Тыбги в Адыгее пропал турист, ведутся поиски с вертолета
12:20 20.11.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Турист из Краснодара пропал в районе горы Тыбги на территории Адыгеи, спасатели вылетели из Сочи для проведения поиска с воздуха бортом Ка-32. Об этом сообщила пресс-служба Южного регионального поисково-спасательного отряда (ЮРПСО) МЧС России.
«Сегодня утром для проведения поиска с воздуха бортом Ка-32 спасатели Южного РПСО МЧС России вылетели из Сочи в район горы Тыбги, где пропал 42-летний турист из Краснодара. Всего к поискам незарегистрированной туристической группы привлечено 9 спасателей ЮРПСО МЧС России, 2 единицы техники», — говорится в сообщении.
Уточняется, что в поход мужчина отправился вместе с подругой. 17 ноября он решил один подняться с Турового балагана в сторону вершины горы Тыбги, высота которой 3064 метра. Около суток спутница ждала его в базовом лагере и днем 18 ноября самостоятельного спустилась в поселок Гузерипль, сообщив о произошедшем сотрудникам Кавказского заповедника.
В среду на протяжении всего дня спасатели Адыгейского филиала ЮРПСО МЧС России вели поиск пропавшего туриста, по его следам двигались в сторону вершины Тыбги. Спасатели по хребту поднялись на высоту около 3000 метров, но обнаружить пропавшего не удалось.
