В ГД внесен проект, закрепляющий наличие крестов на гербе России — Володин

12:32 20.11.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Группа депутатов во главе с председателем Госдумы Вячеславом Володиным внесла на рассмотрение палаты парламента законопроект, которым предлагается закрепить наличие крестов над коронами и державой на гербе РФ. Об этом Володин сообщил в своем канале в Max.

Политик напомнил, что в июле текущего года Госдума приняла закон, который закрепил, что изображения и иные формы воспроизведения культовых зданий, официальных геральдических знаков не допускаются без религиозных символов.

«В то же время поступают обращения, что в публичном поле встречаются изображения государственной символики, на которой отсутствуют кресты или же они заменены другими элементами. Чаще всего речь идет о государственном гербе Российской Федерации, — отметил Володин. — Подготовили и внесли с коллегами законодательную инициативу, дополняющую официальное описание государственного герба Российской Федерации, закрепив в нем наличие крестов над коронами и державой».

