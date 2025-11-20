GigaChat помог «ФосАгро» вывести на новый уровень импортозамещенную систему управления производством
12:30 20.11.2025
Производитель удобрений холдинг «ФосАгро» перешёл на импортозамещённую систему управления производством (MES) со встроенной нейросетью Сбера GigaChat для бизнеса. Решение помогает компании снижать издержки, а сотрудникам — быстрее принимать решения и готовить отчёты. Проект представили на международной конференции AI Journey («Путешествие в мир искусственного интеллекта»).
Нейросетевая модель на основе данных от смежных систем прогнозирует качество готовой продукции, а также помогает контролировать соблюдение технологических регламентов и предупреждает об отклонениях. Технология RAG отвечает за поиск нужной информации в базе знаний компании. Model Context Protocol (MCP) позволяет интегрировать в работу системы ИИ-агентов, которые могут самостоятельно анализировать контекст и решать актуальные задачи.
Для бизнеса это означает снижение себестоимости продукции и эксплуатационных затрат за счёт точного поддержания технологического режима. Минимизируются нештатные ситуации: система помогает их предотвращать, а если они случились — находит причины и предлагает варианты действий. Подобную интеллектуальную MES-платформу можно использовать на всех производственных циклах предприятия.
«Искусственный интеллект GigaChat, внедрённый в АСУП ФосАгро, контролирует качество продукции, повышает рентабельность холдинга и превосходит зарубежные аналоги, которые использовались раньше, – отметил Андрей Дмитриев, руководитель дирекции трансформации клиентов CIB Сбербанка. – Персонал компании получил мощный инструмент, который берёт на себя рутину и помогает справляться со сложными ситуациями. За такими системами — большое будущее, а их внедрение в масштабах страны даст значительный рост производительности труда. Уверен, что в этих технологиях заинтересованы и многие другие отечественные предприятия, и мы готовы помочь с их интеграцией в производственный цикл».
«При поддержке нашего индустриального партнера – Сбера – мы интегрировали в систему передовую LLM-модель, которая позволила существенно сократить время на выполнение операторами ежедневных технологических операций и повысить эффективность работы, – рассказал Денис Новиков, генеральный директор АО «Апатит» (Группа «ФосАгро»). – В конечном счете использование искусственного интеллекта в производственной системе позволяет увеличить выпуск готовой продукции. А это – потенциально дополнительные сотни тысяч тонн минеральных удобрений и еще один важный шаг к обеспечению продовольственной безопасности страны. Решение уже показало свою востребованность и эффективность, поэтому мы намерены реализовывать его и для других наших агрегатов и производств».
