Группировка ВСУ в Димитрове понесла большие потери, активность снизилась — Кимаковский
13:00 20.11.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Активность украинской группировки в Димитрове существенно снизилась, ВСУ на этом участке фронта понесли большие потери. Об этом рассказал ТАСС советник главы ДНР Игорь Кимаковский.
«Группировка противника в Димитрове понесла очень серьезные потери и продолжает стремительно терять личный состав. Из-за этого активность ВСУ на этом участке фронта существенно снизилась», — сказал он.
