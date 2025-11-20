Группировка ВСУ в Димитрове понесла большие потери, активность снизилась — Кимаковский

13:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Активность украинской группировки в Димитрове существенно снизилась, ВСУ на этом участке фронта понесли большие потери. Об этом рассказал ТАСС советник главы ДНР Игорь Кимаковский.

«Группировка противника в Димитрове понесла очень серьезные потери и продолжает стремительно терять личный состав. Из-за этого активность ВСУ на этом участке фронта существенно снизилась», — сказал он.