Старпом танкера с моряками РФ задержан по делу о смертельном отравлении у Стамбула
13:05 20.11.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Старший помощник капитана танкера Swanlake с российским экипажем задержан по решению прокуратуры Стамбула в рамках расследования дела об отравлении на судне, в результате которого умер один моряк. Об этом сообщил офис губернатора.
«Капитан судна в связи с его необходимостью нахождения на борту оставлен на нем. Старший помощник капитана в рамках расследования, проводимого прокуратурой, задержан», — говорится в сообщении.
Ранее телеканал NTV сообщил, что один моряк умер в среду от отравления на танкере под флагом Панамы в Мраморном море вблизи Стамбула. Инцидент произошел в 2 милях к югу от Острова демократии и свобод. На борту танкера находилась команда из 13 российских моряков.
По данным следствия, моряк умер от отравления химикатами при очистке резервуара. Двое членов команды, пытавшиеся оказать ему помощь, отравились. «При обследовании резервуара было обнаружено высокое содержание аммиака, сероводорода и летучих органических соединений. Два члена экипажа, получившие отравление, были доставлены в ближайшие больницы для оказания медицинской помощи, их жизнь по-прежнему находится в опасности», — говорится в сообщении офиса губернатора.
