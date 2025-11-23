Рубио опроверг сообщения о том, что план США по Украине не отражает позицию администрации Трампа
09:00 23.11.2025 Источник: Интерфакс
"В субботу вечером Рубио опроверг эти заявления, написав в социальных сетях: "Мирное предложение было разработано США. Оно предлагается в качестве прочной основы для продолжающихся переговоров. Оно основано на предложениях российской стороны. Но оно также основано на предыдущих и текущих предложениях Украины", - говорится в сообщении.
Ранее СМИ сообщали, что американские законодатели на Международном форуме по безопасности в Галифаксе встретились с Рубио, там он "заверил их, что документ не отражает позицию администрации Трампа". Politico в свою очередь сообщает, что Госдепартамент США также опроверг заявления американских законодателей.
