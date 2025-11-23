0
Кит Келлог считает, что Россия может потребовать некоторых изменений в мирный план по Украине

09:15 23.11.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Спецпосланник президента США Кит Келлог ожидает, что российское руководство потребует внести в мирный план по Украине некоторые коррективы.

«Я думаю, Россия <…> выдвинет некоторые требования, потребует внести некоторые изменения в документ», — сказал он в интервью телеканалу Fox News.

Келлог также заявил, что в США не хотят повторения ситуации с Минскими соглащениями. «Мы не хотим, чтобы история повторяла себя. Мы не хотим возвращения Будапештского меморандума, мы не хотим возвращения „Минска-1“ или „Минска-2“, — сказал он в интервью телеканалу Fox News.

10:18 23.11.2025
Атаке украинских дронов подверглась Шатурская ГРЭС, электроснабжение в городе не нарушено
0
14
09:00 23.11.2025
Рубио опроверг сообщения о том, что план США по Украине не отражает позицию администрации Трампа
0
191
21:00 22.11.2025
Трамп заявил, что не считает план урегулирования окончательным предложением Украине
0
975
20:30 22.11.2025
В ГД внесут проект о борьбе с «бабушкиной схемой» с квартирами
0
1002
20:00 22.11.2025
ХАМАС уведомил США, что движение готово возобновить боевые действия в Газе — ТВ
0
969
19:30 22.11.2025
ВС РФ освободили Звановку в ДНР и Новое Запорожье в Запорожской области
0
855
19:00 22.11.2025
Более 160 тыс. иностранцев ограничен въезд в РФ с начала года — МВД
0
909
18:30 22.11.2025
В центре Киева собрался митинг с требованием отставки и ареста Ермака
0
1077
18:00 22.11.2025
Экс-президент Бразилии Болсонару арестован правоохранителями — Reuters
0
860
17:00 22.11.2025
Лукашенко в рамках договоренностей с Трампом помиловал 31 гражданина Украины
0
889

