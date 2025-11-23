Кит Келлог считает, что Россия может потребовать некоторых изменений в мирный план по Украине

09:15 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Спецпосланник президента США Кит Келлог ожидает, что российское руководство потребует внести в мирный план по Украине некоторые коррективы.

«Я думаю, Россия <…> выдвинет некоторые требования, потребует внести некоторые изменения в документ», — сказал он в интервью телеканалу Fox News.



Келлог также заявил, что в США не хотят повторения ситуации с Минскими соглащениями. «Мы не хотим, чтобы история повторяла себя. Мы не хотим возвращения Будапештского меморандума, мы не хотим возвращения „Минска-1“ или „Минска-2“, — сказал он в интервью телеканалу Fox News.