Кит Келлог считает, что Россия может потребовать некоторых изменений в мирный план по Украине
09:15 23.11.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Спецпосланник президента США Кит Келлог ожидает, что российское руководство потребует внести в мирный план по Украине некоторые коррективы.
«Я думаю, Россия <…> выдвинет некоторые требования, потребует внести некоторые изменения в документ», — сказал он в интервью телеканалу Fox News.
Келлог также заявил, что в США не хотят повторения ситуации с Минскими соглащениями. «Мы не хотим, чтобы история повторяла себя. Мы не хотим возвращения Будапештского меморандума, мы не хотим возвращения „Минска-1“ или „Минска-2“, — сказал он в интервью телеканалу Fox News.
