Атаке украинских дронов подверглась Шатурская ГРЭС, электроснабжение в городе не нарушено

10:18 23.11.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Шатурская ГРЭС была атакована беспилотниками ВСУ, часть дронов уничтожена силами ПВО, несколько упали на территорию станции, электроснабжение в городе не нарушено. Об этом сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Сегодня утром на Шатурскую ГРЭС была совершена атака беспилотников. Часть дронов уничтожена силами ПВО, несколько упали на территорию станции. На объекте возник пожар, сейчас он локализован, экстренные службы продолжают работу», — написал Воробьев в своем телеграм-канале.

Губернатор отметил, что электроснабжение в городе не нарушено, переключение на резервные линии было выполнено оперативно. В округ направили передвижные блочно-модульные котельные, чтобы поддержать теплоснабжение до полной стабилизации ситуации.

По словам Воробьева, ситуация находится под контролем, угрозы для жителей нет. Глава округа и все службы работают на месте.

