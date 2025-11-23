0
0
158
НОВОСТИ

Трамп: Предатели, призвавшие военных США не подчиняться моим приказам, должны быть в тюрьме

10:50 23.11.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент США Дональд Трамп назвал предателями сенаторов и конгрессменов от Демократической партии, призвавших американских военнослужащих не выполнять приказы его администрации.

«Предатели, которые призвали военных не подчиняться моим приказам, должны быть в тюрьме прямо сейчас… Это было подстрекательство к мятежу на самом высшем уровне, а подстрекательство к мятежу — это серьезное преступление», — написал он в социальной сети Truth Social.

В следующей публикации он добавил, что многие правоведы расценивают это как преступление.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

11:50 23.11.2025
США, вероятно, все же смогут предоставить Киеву ракеты Tomahawk на определенных условиях - WP
0
59
11:37 23.11.2025
AIJ Science 2025: Российские ученые награждены за статью о методе обработки данных для компьютерного зрения
0
85
10:18 23.11.2025
Атаке украинских дронов подверглась Шатурская ГРЭС, электроснабжение в городе не нарушено
0
242
09:15 23.11.2025
Кит Келлог считает, что Россия может потребовать некоторых изменений в мирный план по Украине
0
338
09:00 23.11.2025
Рубио опроверг сообщения о том, что план США по Украине не отражает позицию администрации Трампа
0
333
21:00 22.11.2025
Трамп заявил, что не считает план урегулирования окончательным предложением Украине
0
1056
20:30 22.11.2025
В ГД внесут проект о борьбе с «бабушкиной схемой» с квартирами
0
1078
20:00 22.11.2025
ХАМАС уведомил США, что движение готово возобновить боевые действия в Газе — ТВ
0
1036
19:30 22.11.2025
ВС РФ освободили Звановку в ДНР и Новое Запорожье в Запорожской области
0
917
19:00 22.11.2025
Более 160 тыс. иностранцев ограничен въезд в РФ с начала года — МВД
0
973

Возврат к списку