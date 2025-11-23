Трамп: Предатели, призвавшие военных США не подчиняться моим приказам, должны быть в тюрьме
10:50 23.11.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент США Дональд Трамп назвал предателями сенаторов и конгрессменов от Демократической партии, призвавших американских военнослужащих не выполнять приказы его администрации.
«Предатели, которые призвали военных не подчиняться моим приказам, должны быть в тюрьме прямо сейчас… Это было подстрекательство к мятежу на самом высшем уровне, а подстрекательство к мятежу — это серьезное преступление», — написал он в социальной сети Truth Social.
В следующей публикации он добавил, что многие правоведы расценивают это как преступление.
