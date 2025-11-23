0
США, вероятно, все же смогут предоставить Киеву ракеты Tomahawk на определенных условиях - WP

11:50 23.11.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

США рассматривают возможность передачи Украине ракет Tomahawk как гарантии безопасности в случае, если будет достигнуто мирное урегулирование. Об этом пишет газета The Washington Post (WP) со ссылкой на источники.

Американские чиновники, близкие к переговорам, заявили изданию, что администрация президента Дональда Трампа понимает, что «гарантии безопасности [Украине] пока недостаточно убедительны» в предложенном США плане. В частности, Трамп может повысить максимально допустимую численность армии Украины или вовсе убрать этот пункт. «А чтобы повысить меры сдерживания после войны, чиновники рассматривают возможность поставки Украине ракет Tomahawk, если будет достигнуто мирное соглашение», — пишет газета.

Поставки этих ракет рассматриваются как альтернатива размещению на Украине военных европейских стран, против чего выступает Россия, пояснили собеседники издания. В Вашингтоне считают, что Киев якобы не будет применять эти ракеты против России «превентивно», потому что в таком случае потеряет поддержку США и Европы. Один из собеседников издания подчеркнул, что Вашингтон хочет избежать «коллапса» Украины, чтобы не допустить появления «второй Югославии».

