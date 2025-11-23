0
НОВОСТИ

Сегодня в Женеве запланирован целый день переговоров между делегациями США и Украины - СМИ

13:25 23.11.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

На встрече в Женеве запланирован целый день переговоров в разных форматах между делегациями США и Украины для обсуждения мирного плана президента США Дональда Трампа. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на неназванного американского чиновника.

Он сообщил, что переговоры представителей США и Украины в преддверии встречи были «позитивными и конструктивными». «Мы начинаем с большой энергией», — цитирует Reuters собеседника.

