Ведется подготовка к отдельным переговорам между США и Россией - NYT

15:00 Источник: Интерфакс

США намерены провести переговоры с Россией после того, как встретятся в Женеве с европейскими союзниками, сообщает в воскресенье The New York Times.

"Ведется подготовка к отдельным переговорам между США и Россией", - пишет издание со ссылкой на неназванного представителя американской администрации.