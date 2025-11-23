Ведется подготовка к отдельным переговорам между США и Россией - NYT
15:00 23.11.2025 Источник: Интерфакс
США намерены провести переговоры с Россией после того, как встретятся в Женеве с европейскими союзниками, сообщает в воскресенье The New York Times.
"Ведется подготовка к отдельным переговорам между США и Россией", - пишет издание со ссылкой на неназванного представителя американской администрации.
