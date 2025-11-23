0
НОВОСТИ

Ведется подготовка к отдельным переговорам между США и Россией - NYT

15:00 23.11.2025 Источник: Интерфакс

США намерены провести переговоры с Россией после того, как встретятся в Женеве с европейскими союзниками, сообщает в воскресенье The New York Times.

"Ведется подготовка к отдельным переговорам между США и Россией", - пишет издание со ссылкой на неназванного представителя американской администрации.

