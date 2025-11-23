0
НОВОСТИ

Пресс-служба фон дер Ляйен выпустила заявление к переговорам в Женеве по плану США

15:30 23.11.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен потребовала не допустить сокращения численности ВСУ, изменения границ Украины, а также сохранить за Еврокомиссией право распоряжаться фондами на восстановление Украины. Об этом говорится в распространенном пресс-службой фон дер Ляйен заявлении к переговорам в Женеве по плану США.

«Во-первых, границы не могут быть изменены силой, — заявила она. — Во-вторых, не может быть ограничений на вооруженные силы».

В-третьих, якобы «центральная роль» ЕС в «обеспечении мира на Украине должна быть отражена» в документе так же, как его роль в восстановлении страны. Согласно ранее озвученному плану ЕК, якобы ради «восстановления Украины» она намерена экспроприировать активы РФ.

