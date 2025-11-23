Пресс-служба фон дер Ляйен выпустила заявление к переговорам в Женеве по плану США
15:30 23.11.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен потребовала не допустить сокращения численности ВСУ, изменения границ Украины, а также сохранить за Еврокомиссией право распоряжаться фондами на восстановление Украины. Об этом говорится в распространенном пресс-службой фон дер Ляйен заявлении к переговорам в Женеве по плану США.
«Во-первых, границы не могут быть изменены силой, — заявила она. — Во-вторых, не может быть ограничений на вооруженные силы».
В-третьих, якобы «центральная роль» ЕС в «обеспечении мира на Украине должна быть отражена» в документе так же, как его роль в восстановлении страны. Согласно ранее озвученному плану ЕК, якобы ради «восстановления Украины» она намерена экспроприировать активы РФ.
НОВОСТИ
- 16:20 23.11.2025
- Источник FT о переговорах по Украине в Женеве: Много неопределенности. Ситуация меняется каждый час
- 15:00 23.11.2025
- Ведется подготовка к отдельным переговорам между США и Россией - NYT
- 13:25 23.11.2025
- Сегодня в Женеве запланирован целый день переговоров между делегациями США и Украины - СМИ
- 11:50 23.11.2025
- США, вероятно, все же смогут предоставить Киеву ракеты Tomahawk на определенных условиях - WP
- 11:37 23.11.2025
- AIJ Science 2025: Российские ученые награждены за статью о методе обработки данных для компьютерного зрения
- 10:50 23.11.2025
- Трамп: Предатели, призвавшие военных США не подчиняться моим приказам, должны быть в тюрьме
- 10:18 23.11.2025
- Атаке украинских дронов подверглась Шатурская ГРЭС, электроснабжение в городе не нарушено
- 09:15 23.11.2025
- Кит Келлог считает, что Россия может потребовать некоторых изменений в мирный план по Украине
- 09:00 23.11.2025
- Рубио опроверг сообщения о том, что план США по Украине не отражает позицию администрации Трампа
- 21:00 22.11.2025
- Трамп заявил, что не считает план урегулирования окончательным предложением Украине
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать