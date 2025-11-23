0
0
0
НОВОСТИ

Источник FT о переговорах по Украине в Женеве: Много неопределенности. Ситуация меняется каждый час

16:20 23.11.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Ситуация с мирным планом США по Украине довольно неопределенная и очень подвижная. Об этом сообщила газета Financial Times со ссылкой на одного из западных чиновников.

«Много неопределенности. Ситуация меняется каждый час», — заявил собеседник издания.

Другой источник Financial Times, вовлеченный в переговоры в Женеве, сообщил, что американское предложение — «живой документ», и США рассмотрят замечания европейцев и украинцев. Ранее президент США Дональд Трамп уже заявил, что выдвинутый Вашингтоном план урегулирования украинского кризиса не является «окончательным предложением» Киеву.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

15:30 23.11.2025
Пресс-служба фон дер Ляйен выпустила заявление к переговорам в Женеве по плану США
0
199
15:00 23.11.2025
Ведется подготовка к отдельным переговорам между США и Россией - NYT
0
225
13:25 23.11.2025
Сегодня в Женеве запланирован целый день переговоров между делегациями США и Украины - СМИ
0
356
11:50 23.11.2025
США, вероятно, все же смогут предоставить Киеву ракеты Tomahawk на определенных условиях - WP
0
495
11:37 23.11.2025
AIJ Science 2025: Российские ученые награждены за статью о методе обработки данных для компьютерного зрения
0
428
10:50 23.11.2025
Трамп: Предатели, призвавшие военных США не подчиняться моим приказам, должны быть в тюрьме
0
545
10:18 23.11.2025
Атаке украинских дронов подверглась Шатурская ГРЭС, электроснабжение в городе не нарушено
0
516
09:15 23.11.2025
Кит Келлог считает, что Россия может потребовать некоторых изменений в мирный план по Украине
0
637
09:00 23.11.2025
Рубио опроверг сообщения о том, что план США по Украине не отражает позицию администрации Трампа
0
574
21:00 22.11.2025
Трамп заявил, что не считает план урегулирования окончательным предложением Украине
0
1222

Возврат к списку