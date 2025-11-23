Источник FT о переговорах по Украине в Женеве: Много неопределенности. Ситуация меняется каждый час

16:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Ситуация с мирным планом США по Украине довольно неопределенная и очень подвижная. Об этом сообщила газета Financial Times со ссылкой на одного из западных чиновников.

«Много неопределенности. Ситуация меняется каждый час», — заявил собеседник издания.

Другой источник Financial Times, вовлеченный в переговоры в Женеве, сообщил, что американское предложение — «живой документ», и США рассмотрят замечания европейцев и украинцев. Ранее президент США Дональд Трамп уже заявил, что выдвинутый Вашингтоном план урегулирования украинского кризиса не является «окончательным предложением» Киеву.