Источник FT о переговорах по Украине в Женеве: Много неопределенности. Ситуация меняется каждый час
16:20 23.11.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Ситуация с мирным планом США по Украине довольно неопределенная и очень подвижная. Об этом сообщила газета Financial Times со ссылкой на одного из западных чиновников.
«Много неопределенности. Ситуация меняется каждый час», — заявил собеседник издания.
Другой источник Financial Times, вовлеченный в переговоры в Женеве, сообщил, что американское предложение — «живой документ», и США рассмотрят замечания европейцев и украинцев. Ранее президент США Дональд Трамп уже заявил, что выдвинутый Вашингтоном план урегулирования украинского кризиса не является «окончательным предложением» Киеву.
