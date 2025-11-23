17:50 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

США продолжают продавать оружие НАТО для последующего распространения на Украине, хотя Киев не выразил никакой благодарности за их усилия. Об этом сообщил президент США Дональд Трамп.

«Украинское руководство не выразило никакой благодарности за наши усилия, а Европа продолжает закупать нефть у России, США же продолжают продавать НАТО оружие на огромные суммы для дальнейшего распространения на Украине», — написал он в социальной сети Truth Social.