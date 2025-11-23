Пожар на Шатурской ГРЭС, возникший после атаки дронов, ликвидирован

19:27 Источник: Интерфакс

Пожар на Шатурской ГРЭС, который возник после атаки беспилотников, ликвидирован, в округ направлены дополнительные аварийные бригады для восстановления теплоснабжения, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев. «Электричество, холодная вода и канализация работают в штатном режиме. Пожар на ГРЭС ликвидирован. Сейчас идет дотушивание и охлаждение», – написал он в своем Telegram-канале. В округ направлено 20 блочно-модульных котельных. В первую очередь восстанавливают тепло в объектах здравоохранения и пансионате для пожилых, идет подключение больницы. Воробьев также уточнил, чтобы ускорить работы, в муниципалитет направили 20 аварийных бригад из соседних округов. Параллельно готовится резерв: при необходимости жителей обеспечат обогревателями и дополнительными источниками тепла.