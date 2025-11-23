Путин посетит с государственным визитом Киргизию на следующей неделе

19:40 Источник: Интерфакс

На следующей неделе президент РФ Владимир Путин посетит с государственным визитом Киргизию, где также примет участие в саммите ОДКБ, сообщает программа «Москва, Кремль. Путин» («Россия-1»). По информации программы, на следующей неделе у Путина также запланированы международные контакты и телефонные переговоры. Кроме того, на неделе у Владимира Путина намечена встреча с участниками конгресса молодых ученых.