НОВОСТИ

Украина подтвердила, что проект плана урегулирования отвечает ее интересам — Белый дом

09:05 24.11.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Представители украинской делегации на переговорах в Женеве подтвердили, что новая редакция плана урегулирования кризиса на Украине отвечает национальным интересам. Об этом говорится в заявлении Белого дома по итогам прошедших в Швейцарии переговоров.

«Украинские представители заявили, что, исходя из представленных сегодня изменений и уточнений, они считают, что нынешний проект отражает их национальные интересы и предусматривает надежные и осуществимые механизмы обеспечения безопасности Украины как в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе», — сказано в документе.

