В ОП предложили ввести мораторий на повышение цен на алкоголь в Новый год

09:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Мораторий на повышение цен на алкоголь надо ввести перед Новым годом и в течение зимних каникул. Такое мнение высказал ТАСС заместитель секретаря Общественной палаты (ОП) РФ Владислав Гриб.

«Нужен мораторий на повышение цен на алкоголь с 15 декабря по 15 января», — сказал Гриб.

По его словам, традиционно на это время приходится пик потребления алкогольной продукции и торговые сети нередко начинают повышать цены перед праздниками. «Увы, сети этим злоупотребляют, также повышают цены на алкоголь, как и авиакомпании на билеты в дни каникул, праздников и сезона отпусков», — сказал Гриб.

Как считают некоторые эксперты, спиртное в РФ подорожает даже без учета праздников из-за увеличения акцизов. Ожидается, что к Новому году вырастут цены на вино, шампанское, водку, премиальные импортные напитки.