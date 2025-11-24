В ОП предложили ввести мораторий на повышение цен на алкоголь в Новый год
09:20 24.11.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Мораторий на повышение цен на алкоголь надо ввести перед Новым годом и в течение зимних каникул. Такое мнение высказал ТАСС заместитель секретаря Общественной палаты (ОП) РФ Владислав Гриб.
«Нужен мораторий на повышение цен на алкоголь с 15 декабря по 15 января», — сказал Гриб.
По его словам, традиционно на это время приходится пик потребления алкогольной продукции и торговые сети нередко начинают повышать цены перед праздниками. «Увы, сети этим злоупотребляют, также повышают цены на алкоголь, как и авиакомпании на билеты в дни каникул, праздников и сезона отпусков», — сказал Гриб.
Как считают некоторые эксперты, спиртное в РФ подорожает даже без учета праздников из-за увеличения акцизов. Ожидается, что к Новому году вырастут цены на вино, шампанское, водку, премиальные импортные напитки.
НОВОСТИ
- 09:32 24.11.2025
- Террористы устроили взрыв у штаб-квартиры полиции в пакистанском Пешаваре
- 09:05 24.11.2025
- Украина подтвердила, что проект плана урегулирования отвечает ее интересам — Белый дом
- 09:00 24.11.2025
- За ночь над регионами РФ, Черным и Азовским морями сбиты 93 украинских БПЛА
- 22:25 23.11.2025
- «Евротройка» предложила использовать энергию ЗАЭС РФ и Украиной поровну
- 20:35 23.11.2025
- По сообщению Рубио, делегации США и Украины в Женеве добились хорошего прогресса
- 20:14 23.11.2025
- Мелони: Я бы не сказала, что надо говорить о контрпредложении ЕС по Украине
- 20:00 23.11.2025
- Почти 60 тыс. белгородцев покинули регион после начала СВО - губернатор Гладков
- 19:40 23.11.2025
- Путин посетит с государственным визитом Киргизию на следующей неделе
- 19:27 23.11.2025
- Пожар на Шатурской ГРЭС, возникший после атаки дронов, ликвидирован
- 17:50 23.11.2025
- Трамп: Украинское руководство не выразило никакой благодарности за наши усилия...
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать