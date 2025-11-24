0
Террористы устроили взрыв у штаб-квартиры полиции в пакистанском Пешаваре

09:32 24.11.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Штаб-квартира федеральной полиции в пакистанском городе Пешавар подверглась нападению террориста-смертника. Об этом сообщила газета Dawn со ссылкой на источники.

По их информации, в ходе ответных действий силовики ликвидировали двух боевиков. Как передает агентство Reuters, в результате взрыва погибли три человека.

