Террористы устроили взрыв у штаб-квартиры полиции в пакистанском Пешаваре

09:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Штаб-квартира федеральной полиции в пакистанском городе Пешавар подверглась нападению террориста-смертника. Об этом сообщила газета Dawn со ссылкой на источники.

По их информации, в ходе ответных действий силовики ликвидировали двух боевиков. Как передает агентство Reuters, в результате взрыва погибли три человека.