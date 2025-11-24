Европа готовится к тому, что США лишат Украину поддержки — FT
10:00 24.11.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент США Дональд Трамп может лишить Киев поддержки. Об этом сообщила газета Financial Times (FT) со ссылкой на европейского чиновника.
«Мы, очевидно, готовимся к такому сценарию». — заявил он. По его словам, американский президент может прекратить поддержку Киева из-за разочарования.
Госсекретарь США Марко Рубио во время общения с журналистами на проходивших в Женеве консультациях о плане урегулирования кризиса на Украине заявил, что не исключает возможности разговора между Трампом и Владимиром Зеленским в ближайшие дни. После этого CBS News со ссылкой на собственные источники сообщил, что визит Зеленского в США обсуждался, однако его возможность будет зависеть от итогов двусторонних контактов в Женеве. Как указали его собеседники, Трамп выступает за достижение сделки до Дня благодарения, который в этом году отмечается 27 ноября.
Новости
- 10:32 24.11.2025
- Созданное Маском ведомство DOGE досрочно расформировано — Reuters
- 10:20 24.11.2025
- Париж пытается вернуть контроль в Сахеле через кризис в Мали — эксперт
- 10:12 24.11.2025
- Собянин: Масштабные инвестпроекты позволят создать более 100 новых промышленных объектов
- 10:05 24.11.2025
- Военный аналитик США предложил НАТО перейти к стратегии прокси-войны с РФ
- 09:32 24.11.2025
- Террористы устроили взрыв у штаб-квартиры полиции в пакистанском Пешаваре
- 09:20 24.11.2025
- В ОП предложили ввести мораторий на повышение цен на алкоголь в Новый год
- 09:05 24.11.2025
- Украина подтвердила, что проект плана урегулирования отвечает ее интересам — Белый дом
- 09:00 24.11.2025
- За ночь над регионами РФ, Черным и Азовским морями сбиты 93 украинских БПЛА
- 22:25 23.11.2025
- «Евротройка» предложила использовать энергию ЗАЭС РФ и Украиной поровну
- 20:35 23.11.2025
- По сообщению Рубио, делегации США и Украины в Женеве добились хорошего прогресса
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать