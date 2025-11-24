Военный аналитик США предложил НАТО перейти к стратегии прокси-войны с РФ

10:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

НАТО удалось сделать из Украины своего прокси, взявшего на себя все риски и потери в противостоянии с Россией, поэтому альянсу такой подход следует закрепить официально, чтобы и дальше иметь возможность повышать ставки в противостоянии с Москвой. Об этом говорится в монографии «Превращение риска в оружие: переосмысление западного сдерживания» профессора Антулио Эчеваррии, которая есть в распоряжении ТАСС.

Автор работы утверждает, что альянсу требуется подход, позволяющий «вести войну, не вступая в войну». «Альянсу нужна прокси-стратегия „ведения войны без вступления в войну“, при которой НАТО может оказывать полную политическую, экономическую и военную поддержку Украине, не рискуя подвергнуть войска альянса опасности», — отмечается в книге.

В исследовании подчеркивается, что НАТО следует отказаться от базового сценария, согласно которому в следующем крупном конфликте воевать будет сам военный блок. «Альянс может выполнить большую часть тяжелой работы в следующем крупном конфликте, но воевать будет не обязательно НАТО», — пишет автор.

Для реализации этого подхода предлагается «формализовать прокси-стратегию», разработав общие военные планы для партнеров, в первую очередь Украины, и устранив дефицит производственных мощностей. Эчеваррия рекомендует пересмотреть доктринальные документы НАТО, чтобы они признавали ценность ведения войны чужими руками.

«Хотя Украина стала де-факто прокси для альянса, Киев сохранил автономию в стратегическом и оперативном руководстве войной», — констатируется в монографии. Автор считает, что такой подход доказал свою эффективность как модель «сдерживания путем отрицания», позволяя Западу применять свою мощь против Москвы без прямых потерь.